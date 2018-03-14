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«Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»
14.03.2018 16:48
Сегодня «народный совет ЛНР» проголосовал за предложение «генеральной прокуратуры республики» о сокращении штатной численности работников «ведомства и его территориальных подразделений».
Так, «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко предложил сократить штатную численность «работников органов прокуратуры республики» с 661 до 589 человек.
Данное решение было принято по итогам «проведенного анализа работы всех структур прокуратуры с целью оптимизации работы подразделений, балансировки отдельных структурных подразделений и искоренения бюрократических проявлений».
Теперь штат сотрудников «генпрокуратуры ЛНР» уменьшится на 72 человека.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ОРЛО
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