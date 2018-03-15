Депутат Савченко намекнула, что многие украинские военные готовы к восстанию против действующей "пророссийской" власти".

15.03.2018 15:36

Савченко обвинила украинскую власть в преступлениях против народа и призвала к борьбе с "режимом", сообщает kp.ua.

После допроса в СБУ народный депутат Надежда Савченко заявила, что генпрокурор Юрий Луценко соврал, так как она не подозреваемая, а свидетель по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Депутат также намекнула, что многие украинские военные готовы к восстанию против действующей "пророссийской" власти".

- Я никогда не хотела и не призывала простых людей к восстанию. Где те, кто кричали "пулю в лоб" (намек на Арсения Яценюка, - Авт.)? Ни на одном Майдане не погиб политик, всегда погибают только простые люди... Я знаю что сейчас есть очень много военных в Украине, не военное командования, а солдат и офицеров, так как командование всегда под властью, а власть играет под Россию и посылает народ на смерть. Есть много военных, которые понимают, что происходит. В России я боролась против внешнего врага, в Украине борюсь против внутреннего. Мне не страшно за правду жить, бороться и умирать, - сказала Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке террористического акта и расстреле Верховной Рады из минометов и автоматов. Он внес также представление в парламент о снятии неприкосновенности, задержании и аресте депутата.

- У следствия есть неоспоримые доказательства того, что депутат Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и гостевую, минометами уничтожить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет, - сообщил Луценко.

О деле Рубана и "сливе Украины"

- ... Сейчас идет слив Украины под Кремль. Идет война различных спецслужб внутри страны. Одни ведомств а и подразделения что-то делают на благо Украины, другие им в этом мешают. Я знаю Рубана, он помогал освобождать украинских пленных, он помогал и военным и СБУ. Я Буду брать Рубана на поруки... В соцсети я читала такой пост, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгрузить мебель (имеется в виду антресоль с оружием в машине, которую вел Рубан - Авт.)... Сейчас власть ждет, что Савченко пойдет на сделку со следствием... Но не надо меня брать на "слабо". Я еще той породы, я настоящая, и мое главное оружие - правда, - заявила Савченко.