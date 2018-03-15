Есть место коррупции: названы ряд странностей с новыми правилами похорон в Украине

15.03.2018 08:27

Изменения в законодательство Украины касательно процедуры погребения могут нести в себе коррупционную составляющую, а также сложности с раскрытием преступлений.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Напомним, по новым правилам теперь для отправки тела, по которому открыто уголовное производство, на экспертизу необходимо решение суда, которые выносится в течение пяти дней. Где именно будет находится усопший это время – не уточняется. В МВД говорят, что следователи с судмедэкспертами в моргах найдут способ договориться и принять тело покойного.

"Ну а если не договорятся следователи, с моргами придется договариваться уже родственникам умерших. И, очевидно, не за "спасибо". Или не за "спасибо" решить вопрос с судьей, чтобы решение о проведении экспертизы было принято как можно быстрее", - говорится в статье "Апострофа".

Также обращается внимание и на возможные проблемы от нововведений для раскрытия уголовных дел.

"Так, согласно перечню пунктов, по которым может быть проведена экспертиза, кроме установления причин смерти, экспертиза может проводиться для "установления тяжести и характера телесных повреждений". Иными словами, если человека избили или произошло изнасилование, эксперт должен установить "тяжесть и характер телесных повреждений". Но в случае с тем же изнасилованием, когда от скорости проведения экспертизы во многом зависит поимка преступника, затянуть с выводами эксперта на целых пять дней означает снизить к минимуму шансы на раскрытие преступления", - отмечается в материале.