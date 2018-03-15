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Не забудьте перевести часы на летнее время
Уже более двадцати лет в последнее воскресенье смарта украинцы переводят часы на летнее время. Как информирует replyua.net, согласно постановлению Кабинета министров, ежегодно в последний выходной марта в Украине переводят стрелки часов на час вперед. Нужно отметить, что в этом году Украина переходит на летнее время в ночь на 25 марта.
В три часа ночи страна уже перейдет на новое время, а всем украинцам рекомендуют переводить часы перед сном, 24 марта. Допустим, если вы ложитесь спать в 11 часов вечера, на будильнике нужно выставить 12 часов вечера. Медики, в свою очередь, предупреждают, что к переводу часов на летнее время нужно готовиться как минимум за неделю, поскольку придется вставать на час раньше, и организму будет сложно к этому сразу привыкнуть.
Рекомендуется ежедневно смещать время подъема на 5-10 минут вперед. Врачи советуют отнестись к этим рекомендациям серьезно – весной организм ослаблен, и еще один стресс в виде раннего пробуждения он перенесет очень тяжело.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, советы, летнее время, Кабмин, перевод стрелок, медики
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