Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе

15.03.2018 08:38

Путинский режим болезненно воспринял планы Киева разорвать Договор о дружбе с Россией. Особенно сильно они возмутили одиозного российского сенатора Алексея Пушкова. Член Совфеда разразился очередным скандальным сообщением в Twitter, передает “Диалог.UA”.

“Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины”, - пригрозил представитель агрессивного путинского режима, отметив, что Киев отказом “дружбы” с агрессором “стреляет себе в ногу”. Стоит отметить, что инициатива о разрыве потерявшего актуальность договора принадлежим министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Помимо этого, он также предложил окончательно вывести Украину из состава СНГ.