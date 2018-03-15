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Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе

15.03.2018 08:38
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Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе

Путинский режим болезненно воспринял планы Киева разорвать Договор о дружбе с Россией. Особенно сильно они возмутили одиозного российского сенатора Алексея Пушкова. Член Совфеда разразился очередным скандальным сообщением в Twitter, передает “Диалог.UA”.

“Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины”, - пригрозил представитель агрессивного путинского режима, отметив, что Киев отказом “дружбы” с агрессором “стреляет себе в ногу”. Стоит отметить, что инициатива о разрыве потерявшего актуальность договора принадлежим министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Помимо этого, он также предложил окончательно вывести Украину из состава СНГ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
 
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