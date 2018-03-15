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В Украине изменятся правила вызова врача на дом - Супрун
В Украине изменяются правила вызова врача на дом. Согласно новой модели, врач по телефону будет консультировать пациента. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.
Комментируя данное нововведение, Супрун пояснила, что время врача оцень ценное, и то время, которое он тратит на визит к пациенту на дом приравнивается к трем консультациям пациентов. Чтобы у врача появилась возможность помочь большему количеству пациентов и попасть быстрее к тем, кому срочно нужен осмотр врача и кто не в состоянии посетить амбулаторию, правила вызова врача на дом были изменены.
В связи с этим в поликлиниках отменили Книгу записи вызовов врачей на дом. Вся отчетность о приемах, проведенных врачом в день, сводится теперь к четырем цифрам: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей на дому. Новые правила заработают в Украине с апреля, когда украинцы выберут себе семейных врачей и заключат с ними декларацию.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, телефон, декларация, пациент, поликлиника, консультация, семейный врач
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