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В Украине распространяется опасный вирус

15.03.2018 08:18
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В Украине распространяется опасный вирус

Украинцев атакует опасный вирус, поэтому при первых признаках врачи призывают оставаться дома, сообщает from-ua.
Отмечено, что заболевание имеет все симптомы простуды, но протекает без температуры. Как только у вас появляется кашель, вам надо остаться в постели дома. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды – это опасно - поскольку без нее могут протекать такие заболевания как бронхит и воспаление легких.
Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови.
Первые три дня простуды – самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений. В зоне риска коварного вируса - дети. Если нет температуры - родители отправляют малышей в садик или школу. И с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких. Ухудшение аппетита, боли в нижних ребрах, во время физической нагрузки, пот льется рекой – немедленно к врачу. Это могут быть проявления пневмонии без температуры.



Теги: Донбасс, болезнь, вирус, опасность
 
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