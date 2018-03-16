Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин до конца марта намерен выделить 1 млрд гривен на модернизацию шахт

16.03.2018 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин до конца марта намерен выделить 1 млрд гривен на модернизацию шахт

Кабмин Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, шахта, модернизация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх