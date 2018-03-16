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Политолог Толстов: Похоже, Британия готова к холодной войне с РФ
Ситуация с отравлением Скрипаля демонстрирует готовность британского правительства инициировать переход отношений с Россией в стадию холодной войны. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
Комментируя отравление экс-разведчика Скрипаля и то, причастна ли к этому Россия, наш собеседник отмечает следующее: «Я не думаю, что британские спецслужбы устроили такое мероприятие. Но в Британии, я так понимаю, находится человек, который признает, что он является одним из разработчиков этого вещества, некий Мерзиянов. Ну, Березовского уже нет. Подозревать какую-то альтернативную третью силу, которая могла бы сотворить нечто подобное, на сегодняшний день сложно. Поэтому я не думаю, что британские службы могли организовать такое действо, которое бы угрожало жизни и здоровью случайных людей или офицерам полиции. Поэтому под подозрением явно российская сторона».
С другой стороны, продолжает политолог, «паровозом идет» и отравление Литвиненко.
«В принципе, вся эта ситуация демонстрирует готовность британского правительства непосредственно инициировать переход отношений с Россией в стадию холодной войны. Поэтому я думаю, что за этим есть политическое решение», - отмечает эксперт.
Теги: политика, Россия, Донбасс, Великобритания, Холодная война
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