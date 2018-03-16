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Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах
Россияне не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил: «МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».
При этом, Аваков сообщил, что имел беседу с временно поверенным в делах РФ, которому высказал официальную позицию МВД. Он пояснил, что такое решение было принято в связи с отсутствием реакции на ноту протеста МИД Украины относительно намерения России провести выборы на территории временно окуппированного Крыма, что является нарушением Венской конвеции.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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