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Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление

16.03.2018 09:30
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Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление

До 27 марта в Украине будет сохраняться прохладная погода без нарастания тепла, но после в стране начнется интенсивное потепление. Как информирует replyua.net со ссылкой на «УНИАН», об этом рассказала руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

В частности, она сказала: «Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта». Но вот в ближайшие дни, 17−19 марта, в северной части Украины ожидаются мощные снегопады.

В том числе, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях выпадет 20−30 сантиметров снега. В этих регионах ожидается наиболее интенсивное снижение температуры – в течение нескольких дней столбик термометра не будет подниматься выше 10−15 градусов мороза. Также снегопады могут пройти и на юге страны. Ночью температура воздуха может достигнуть от 6 до 8 градусов ниже ноля. 



Теги: Донбасс, погода, потепление
 
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