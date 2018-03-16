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Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения

16.03.2018 18:53
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Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения

Как передает replyua.net, не успели постсоветские жители Украины отойти от заявления и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от того, что можно мочить манту, как сегодня опальная американка «порадовала» любителей советской медицины новым скандальным заявлением. Она заявила, что перекись водорода не только не лечит, но и не уничтожает бактерии, потому что нет никаких доказательств эффективности 3%-ного раствора перекиси водорода в процессе заживления ран.

Комментируя заявление Ульяны Супрун украинский блогер и журналист Семен Кабакаев отметил, что действующий министр здравоохранения беспощадно уничтожает «совковые» мифы. В какое-же отчаяние впадут тысячи любителей больниц и вечного сидения в них. А еще больше, будет подрывать Богомолец и других конкурентов, которые заявят о святости перекиси и о чудодейственном влиянии, а Супрун снова нужно готовиться к новой порции критики и укреплять иммунитет.

Блогер отмечает, что не исключено, что, может даже на телевидении начнут снимать программы, как перекись помогает заживлять раны и лечит от слабоумия. «Опальный социалист Илья Кива когда-то так про наркотики снимал сюжет, самолично варя», – резюмировал Кабакаев. 



Теги: Донбасс, здоровье, перекись водорода
 
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