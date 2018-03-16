- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Украина наносит удары по российским выборам09:07
- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?08:58
- Гройсман рассказал, будет ли баллотироваться в президенты21:48
- Ветеранам ОУН и УПА будет начислена социальная помощь21:30
- У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго21:00
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа
«Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа в 2018 году. Половина из них будут работать в Киеве. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на слова главы компании Игоря Смелянского.
Также сообщается, что в этом году «Укрпочта» сконцентрируется на развитии курьерской доставки. «Вначале это будут города-миллионники», — заявил Смелянский.
В то же время, «Укрпочта» собирается реализовать программу по улучшению доступности почтовой связи и сопутствующих услуг в сельской местности. До конца первого полугодия 2018 года компания планирует создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины с населением более 2 тыс. человек.
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Укрпочта» выпустит приложение для смартфонов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта
- 120 украинским морякам грозит в Греции до 25 лет за перевозку нелегальных мигрантов
- Андрей Клюев: в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат
- Рэп от "Квартала 95" об итогах прошедшего года (ВИДЕО)
- Рост зарплаты в Украине превысил 40 процентов
- Берлинская встреча: очередная безнадега
- "Правый сектор" захватил роскошное имение Медведчука с настенной эротикой (ФОТО)
- Как обманывают жителей Мариуполя14:08
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Как обманывают жителей Мариуполя14:08
- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор