В чем обвиняют Савченко и что ей грозит: все подробности скандала

16.03.2018 07:30

В Генпрокуратуре говорят, что нардеп готовила теракт в Раде, а сама Савченко призналась, что пришла в парламент с оружием

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко 16 марта исключили из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а генпрокуратура считает, что нардеп готовила кровавый теракт в стенах самой Верховной Рады и уже подала в Раду соответствующие документы для снятия с Савченко неприкосновенности. Как развивался скандал вокруг Савченко и что ее может ждать дальше – разбирался "Сегодня".

12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

Теракт готовила и Надежда Савченко, заявил 15 марта в Верховной Раде генеральный прокурор. По его словам, народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.

После посещения СБУ на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в госизмене и подготовке госпереворота, Савченко иронично заявила, что это – "хорошая статья". Кроме того, народный депутат считает решение об исключение из комитета и представление на лишение ее депутатской неприкосновенностинезаконными.

По мнению народного депутата Антона Геращенко, в случае, если подозрения в отношении Савченко о подготовке государственного переворота подтвердятся, ее могут лишить звания Героя Украины.

"Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то президент примет решение об отозвании звания Героя Украины с Савченко", – рассказал нардеп.

В свою очередь, народный депутат от "Народного фронта", член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук заявил, что исключение Савченко из этого комитета не лишило ее возможности доступа к государственной и военной тайнам, которые она могла передавать во время посещения оккупированных территорий.

По его словам, при этом в украинском законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне.

При этом снять неприкосновенность с Надежды Савченко Верховная Рада не сможет еще как минимум пять дней, заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник

"Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть пять дней", – заявил он.

Также Пинзеник добавил, что "комитет примет во внимание эти объяснения и затем в течение 20 дней должен вынести решение, а после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале".

После того, как Надежду Савченко вывели из сессионного зала парламента, рассказала, что при ней было оружие – наградной пистолет.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить", – заявила Савченко.

Однако в ответ на просьбы журналистов показать содержимое сумочки Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата. Отметим, в соцсетях и СМИ сообщалось также о наличии у нее гранат.

Справка

Статья 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Статья 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: https://www.segodnya.ua