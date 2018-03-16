Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи

16.03.2018 17:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи

Во временно оккупированном местами отключилось электричество. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, с самого утра в городе крайне плохо обстоят дела с мобильной связью — в ряде районов тяжело поймать сигнал. Местами можно дозвониться по Vodafone, однако связь работает с перебоями.

«В Луганске частично отключилось электричество. МТС работает с перебоями», — написал один из авторов.

«Мені вранці з Алчевську додзвонилися. Але чути через слово, зв'язок жахливий», — добавил другой комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, электричество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх