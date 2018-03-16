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В СБУ передали заявление Поклонской в отношении Порошенко
Наталья Поклонская рассказала, что получила ответ с обращением "депутату Государственной Думы РФ" из Генпрокуратуры Украины на свое заявление с просьбой начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, причастных, по ее мнению, к госперевороту на Украине, передает РИА Новости.
Депутат ГД РФ от крымского региона Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат ГД также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
"Депутату Государственной Думы Российской Федерации Поклонской Н.В. ответили из Генеральной прокуратуры Украины — то есть меня признали в качестве депутата Госдумы РФ — о том, что мое заявление в порядке статьи 214 УПК Украины направлено по подследственности для организации досудебного расследования в СБУ. Я жду ответа, адвокаты занимаются, как СБУ проведет досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, Парубия, Наливайченко и других", — сказала Поклонская журналистам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, СБУ, Майдан, Порошенко
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