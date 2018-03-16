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Ветеранам ОУН и УПА будет начислена социальная помощь
Ветераны ОУН и УПА Житомирской области ежемесячно будут получать по 2 тыс. грн социальной помощи с апреля 2018 года. Соответствующие изменения внесли в Программу социальной защиты лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, пенсионеров, участников и ветеранов освободительной борьбы ОУН и УПА Житомирской области на 2018−2022 годы.
Как заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Житомирской областной администрации Юрий Прокопец «Впервые программу соцзащиты дополнили мерами по улучшению уровня социально-бытового и медицинского обслуживания участников и ветеранов ОУН и УПА и членов их семей. Однако размер выплат могут корректировать в зависимости от финансового ресурса бюджета на соответствующий бюджетный период по решению сессии областного совета».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОУН, УПА, ветераны
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