СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"

17.03.2018 13:54

Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистску, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Об этом сообщается на странице СБУ в Фейсбуке.



Отмечается, что сотрудники СБУ заблокировали "деструктивную деятельность" работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".



Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, в искаженном виде подавая ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.



По информации спецслужбы, Гончарова планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.



С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно вернули на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, что согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на этой неделе оккупанты делали съемки постановочных обстрелов.

Отметим, что глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.