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РФ придется ответить за Крым
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины заявили, что не позволят теме аннексированного Россией Крыма исчезнуть из международной повестки дня. Об этом говорится в обнародованном на официальной странице украинского МИД тексте совместного заявления в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.
"Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции... ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму", - отмечается в обращении.
По мнению глав министерств вышеуказанных стран, аннексия Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, а ее последствия выходят за пределы региона.
"Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе она также является нарушением европейского порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", - говорится в заявлении.
Также главы внешнеполитических ведомств восьми стран призвали Россию освободить политических узников и предоставить международным мониторинговым организациям доступ на полуостров.
"То, что произошло в Крыму, касается не только Украины, но и всех нас. Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - резюмируется в обращении.
Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.
Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".
Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них принимают 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны Владимир Путин, в победе которого мало кто сомневаются. Равно как в том, что ничего хорошего это РФ, которая в последнее время превратилась в страну-изгоя, не принесет.
Россия традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.
Теги: Украина, Россия, выборы, Крым, оккупация, аннексия
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