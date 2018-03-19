Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО

19.03.2018 15:10

Скопления военной техники боевиков ОРЛО обнаружено беспилотником СММ ОБСЕ в населенных пунктах на оккупированной Луганщине.

12 марта в ОРЛО БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил:

-четыре БМП-2 в Богдановке;

-три бронетранспортера (один МТ-ЛБ и два типа БТР);

— три боевые бронированные машины (две БМП-1 и БМП-2) во дворах жилых домов в Петровском (все за пределами участка разведения).

Также, 13 марта наблюдатели видели два МТ-ЛБ, на одном из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), около н. п. Молодежное (63 км на северо-запад от Луганска).

Источник: https://donpress.com