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Cиноптики назвали дату приходу довгоочікуваного тепла в Україну

19.03.2018 12:00
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Cиноптики назвали дату приходу довгоочікуваного тепла в Україну

Український гідрометеорологічний центр прогнозує поступове потепління з 23 березня.

Про це після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив журналістам директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

“Хотів би звернути увагу на зниження температурного режиму в Україні, яке відбудеться вже в найближчу добу і триватиме десь до 23 березня”, – сказав він.

Кульбіда зазначив, що з 17 березня очікується зниження температури, яке досягне -9 …- 19 градусів у нічний час і до -7 …- 12 градусів – вдень.

Він додав, що найбільш складні погодні умови слід очікувати в північних, центральних і західних областях.

На території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей температура повітря буде на 4-5 градусів вище, ніж на решті території України.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, тепло, прогноз погоды
 
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