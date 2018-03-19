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ЕС не признал результаты президентских выборов в аннексированном Крыму

19.03.2018 21:20
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ЕС не признал результаты президентских выборов в аннексированном Крыму

Евросоюз не признал итоги голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич указано, что ЕС основывается на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

Она отметила: «Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Европейский союз, Крым, выборы президента
 
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