Гидрометцентр: Зима в Украине будет свирепствовать еще несколько дней

19.03.2018 10:20

Холода и обильные осадки пока не собираются покидать Украину, и зимняя погода продлится в стране еще как минимум четыре-пять дней.



Как сообщает replyua.net с ссылкой на Сегодня, такой прогноз прозвучал от Николая Кульбиды, директора Укргидрометцентра. «Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу», - подчеркнул синоптик. Он отметил, что снегопады в Украине должны прекратиться во вторник или в среду. А настоящее весеннее тепло придет в страну не раньше 24 марта.



«Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае дневная температура станет плюсовой», - добавил глава Гидрометцентра. Согласно последним прогнозам синоптиков, первыми настоящий приход весны ощутят жители западных регионов – здесь плюсовая температура будет сохраняться даже в ночные часы.