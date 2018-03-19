Последние новости раздела
- На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков09:40
- Гройсман придумал новое "покращення"08:25
- В "ДНР" зробили Україні дивну пропозицію08:10
- В апреле в Украине выпадет снег21:55
- У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины18:16
- По Донетчине дешевле - «Нова пошта» изменила тарифы на доставку товаров17:10
- Проверки ВПЛ по месту правомерны — решение Апелляционного суда16:51
- В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение 16:00
- Как стать на учет в поликлинике, не имея прописки 15:34
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией15:00
Ищут взрывчатку. В Верховной Раде усилили меры безопасности
19.03.2018 18:02
Меры безопасности в Верховной Раде "немного усилены" в связи с последними событиями. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, - сообщает УНИАН.
"Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями", - пояснил он. Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны "делают свою работу", - отмел он, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.
"Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент", - добавил он. По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и "все места возле Верховной Рады". Он отметил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.
Как сообщалось ранее, Надежда Савченко на прошлой неделе якобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что депутата Н.Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте. Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, взрывчатка, Верховная Рада
Читайте также:
- Декольте регионала и клоунада мэра
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Дончане притащили в милицию два кило взрывчатки и много оружия
- На Донетчние рядом с железнодорожной станцией нашли тайник со взрывчаткой
- Участники АТО создают новую партию "Единый Союз Патриотов Украины"
- Российские коммунисты ищут спонсора "Правого сектора"
- На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков09:40
- В "ДНР" зробили Україні дивну пропозицію08:10
- В лаборатории рассказали , почему в Луганской области выпал желтый снег22:09
- Стало известно о ликвидированном боевике «ДНР» из Горловки21:10
- Командующий Объединенных сил рассказал о главной цели операции на территории Донбасса20:49
- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?20:32
- Жилье для переселецев в Покровске: завершается формирование списка20:11
- В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»19:47
- Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко19:25
- В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику19:06
- Экс-битла Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи10:15
- Земле грозит перенаселение в 2018 году: названы цифры10:00
- На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков09:40
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- С дочерью президента произошло ЧП: появились подробности09:20
- Стало известно, где похоронят Хокинга09:10
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Гройсман придумал новое "покращення"08:25
- В "ДНР" зробили Україні дивну пропозицію08:10
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Донетчина сегодня протестовала
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Проблемы донбасских КПВВ: на что жалуются люди