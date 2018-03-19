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Каким будет курс гривны в 2018: прогноз эксперта
Что будет с нацвалютой без поддержки западных партнеров
Эксперт отметил, что курс гривны никто не держит, поэтому он будет нестабильным. То есть, если в какой-то момент в Украину приходит больше долларов, то гривна закрепляется.
Об этом заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак в прямом эфире 24 канала.
Он заверил, что, если есть большой спрос на доллар, то курс усиливается, курс растет.
Украинцы видят сезонность: весной и летом гривна всегда усиливается, а осенью и зимой она ослабляется. Это происходит потому, что начиная с февраля в Украину приходит большое количество валютной экспортной выручки от агропроизводителей, – прокомментировал Козак.
"Вскоре будут весенние полевые работы и большие агропроизводители заводят сюда выручку от продажи товара в прошлом году. Они заводят ее в страну, а это – миллиарды долларов, и продают для того, чтобы получить гривну и купить все необходимое. И тогда обычно курс усиливается", – сказал он.
А вот когда урожай собрали, работы закончились, агрокомпании стараются не приводить валюту, так как не очень доверяют украинской банковской системе.
Нацбанк и Минфин работают над тем, чтобы эта сезонность уменьшилась.
"Я думаю, что гривна еще может усилиться в этом году. Возможно, мы увидим курс 25, а сегодня 26,2. Осенью, если продолжится та же тенденция, гривна, видимо, тоже опустится до курса 28-29", – спрогнозировал эксперт.
Он отметил, что если так случится, что МВФ разорвет соглашение с Украиной, а есть такая вероятность, то гривна упадет сильнее, потому что без поддержки западных партнеров нам нелегко.
"С другой стороны, МВФ обнародовал несколько месяцев назад прогноз курса доллара на ближайшие 3 года. Он прогнозирует, что к 2020 году среднегодовой курс гривны будет колебаться в пределах 27-27,5 гривен за доллар", – отметил Козак.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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