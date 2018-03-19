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Климкин пригласил в Украину высланных из России британских дипломатов

19.03.2018 08:20
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Климкин пригласил в Украину высланных из России британских дипломатов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить в Украине британских дипломатов, высланных из РФ.

Климкин отметил: «Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, дипломат, Климкин
 
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