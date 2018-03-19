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«Нет никаких сомнений, что будет война»: известный российский артист озвучил страшный прогноз для РФ
Проживающий сейчас в Киеве российский певец Алексей Лебединский, более известный, как Профессор Лебединский, в очень резкой форме прокомментировал победу Владимира Путина на президентских выборах, сообщает replyua.net.
В частности, на своей странице в Facebook артист написал, что нынешний результат выборов является сигналом цивилизованному миру о том, что «Россию можно в случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5 процентами тихо и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не могут проявить единство в действиях и решительность». При этом Лебединский считает, что, если бы в РФ состоялся бойкот нынешних выборов, это показало бы, что «огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти». К тому же, артист посоветовал всем своим согражданам покидать Россию.
«Те, кто еще может уехать из страны, хоть на последние деньги, уезжайте. Путин со своими преданными идиотами и сволочами хочет главенствовать. Для этого есть только один козырь - оружие. Поздравляю всех с выборами. Война будет, в этом нет сомнений», - сделал вывод он.
Теги: Донбасс, Путин, война, выборы президента
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