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«Нет никаких сомнений, что будет война»: известный российский артист озвучил страшный прогноз для РФ

19.03.2018 13:20
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Проживающий сейчас в Киеве российский певец Алексей Лебединский, более известный, как Профессор Лебединский, в очень резкой форме прокомментировал победу Владимира Путина на президентских выборах, сообщает replyua.net.

В частности, на своей странице в Facebook артист написал, что нынешний результат выборов является сигналом цивилизованному миру о том, что «Россию можно в случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5 процентами тихо и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не могут проявить единство в действиях и решительность». При этом Лебединский считает, что, если бы в РФ состоялся бойкот нынешних выборов, это показало бы, что «огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти». К тому же, артист посоветовал всем своим согражданам покидать Россию.

«Те, кто еще может уехать из страны, хоть на последние деньги, уезжайте. Путин со своими преданными идиотами и сволочами хочет главенствовать. Для этого есть только один козырь - оружие. Поздравляю всех с выборами. Война будет, в этом нет сомнений», - сделал вывод он. 



Теги: Донбасс, Путин, война, выборы президента
 
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