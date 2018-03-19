- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- Парубий: Верховная Рада может не признать выборы в РФ16:51
- Порошенко внес в Раду законопроект «О гражданстве»16:34
- «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)16:01
- Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС15:40
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами14:40
- Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте13:45
- «Нет никаких сомнений, что будет война»: известный российский артист озвучил страшный прогноз для РФ13:20
Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте
Принятие документа позволит снять ограничения на валютном рынке
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду разработанный Национальным банков законопроект "О валюте". Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте парламента.
Документ № 8152 отмечен президентом как "неотложный".
Текст законопроекта пока отсутствует.
Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие разработанного проекта закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.
"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – отмечал Чурий.
Замглавы НБУ также сообщал, что вступление в силу закона о валюте не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке. Кроме того, оно поможет снять все валютные ограничения. Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, валюта, Верховная Рада, Порошенко
- В Раде начали работу над законопроектом о криптовалютах
- В Раду внесли законы о криптовалютах
- Депутатов Верховной Рады лишили льгот: касается и мужей, и жен
- Верховная Рада отменила законы "чёрного четверга"
- Виктор Янукович стимулировал принятие закона "Об амнистии"
- Что будет с долларом на следующей неделе
- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)16:01
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов12:35
- Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома11:15
- В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»09:41
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- Парубий: Верховная Рада может не признать выборы в РФ16:51
- Порошенко внес в Раду законопроект «О гражданстве»16:34
- Сотрудники НАСА: скоро на Земле погибнет все живое из-за смертоносного астероида16:18
- «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)16:01
- Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС15:40
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами14:40
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление