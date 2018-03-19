Порошенко внес в Раду законопроект «О гражданстве»

19.03.2018 16:34

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины проект закона № 8156 «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве».

На заседании согласительного совета заявила представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко отметила: «Президентом Украины зарегистрирован законопроект 8156 «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве», в котором президент Украины отмечает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы».

Кроме того, Луценко отметила, что в законопроекте прописаны и полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса предоставления гражданства Украины в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое намерено стать гражданином Украины.

Источник: https://donpress.com