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СМИ: Польша может выслать российских дипломатов

19.03.2018 12:15
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СМИ: Польша может выслать российских дипломатов

Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны всех российских дипломатов.

СМИ Польши со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Сергея Скипаля. Помимо высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения президента РФ Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, однако, решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. По мнению польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС. Хотя, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России, отмечает СМИ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Польша, дипломат
 
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