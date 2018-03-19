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«Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)
Вчера вечером в ОРЛО выпали осадки в виде снега желто-оранжевого цвета, что очень насторожило местных жителей, передает «ДонПресс».
» Министерство природы ЛНР» после проведенных анализов отметило: «Утром 19 марта 2018 года жители Луганска могли наблюдать выпадение осадков желто-оранжевого цвета, без запаха, не жирных на ощупь. При этом наблюдалось северо-восточное направление ветра скоростью 6 м/сек. Подобное явление одновременно наблюдалось в городах Алчевск, Горловка, Красный Луч, Стаханов, Счастье, Станица Луганская, Краснодон, Миллерово, Ростов-на-Дону. В городах Антрацит, Свердловск наблюдались осадки обычного белого снега».
Также, там отметили: «В настоящее время специализированной лабораторией Минприроды ЛНР проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН проб желтого снега равен 7.1, то еесть нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода). Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен. Учитывая большую площадь выпадения желтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера».+
Исследование подолжается, а пока «ведомство»призывает людей не паниковать и воздержаться от прогулок по улице до полного выяснения обстоятельств.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, снег, ЛНР, АТО
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