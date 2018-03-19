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Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами
Весна пока не спешит в Украину, и уже завтра, 20 марта, в страну с Юга придет очередной циклон в сопровождении сильных снегопадов и сильного ветра почти на всей территории страны. Как передает replyua.net, об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, циклон начнет шествие по Украине с юго-запада - Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области.
«После этого он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше, снег превращаться в мокрый снег», - сообщила синоптик в эфире «Эспрессо». Что касается температуры воздуха, то она все еще будет низкой. В частности, на севере будет до -10 градусов, ночью на севере, северо-востоке до -14, в отдельных местах - Черниговская, Сумская, север Киевской области - до -14 ...- 18 градусов.
«Завтра мы в Киеве почувствуем влияние циклона, прыгать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столицу подойдет снег с порывистым ветром», - добавила Диденко.
Теги: Украина, Донбасс, погода, снегопад
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