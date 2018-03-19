В Днипре за сутки выпала двухмесячная норма снега

19.03.2018 13:00

Жители Днипра не могут добраться до работы из-за снежных заносов. На остановках образовались длинные очереди. Маршрутки не могут выехать из автопарков. Троллейбусы и трамваи работают не по графику, сообщает Укринформ.

Как написал в Facebook активист, председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днипра Михаил Тонконогий, по состоянию на 7:00 не были расчищены выезды из автопарков, из-за чего маршрутки не могли выехать.

"Также фуры и другой транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дают возможности попасть на массивы и из массивов маршрутным автобусам. Например, на Западный на дороге больше полметра снега и автобус там физически не проедет, на Игрене стали фуры, Правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине", - написал Тонконогий.

По его словам, почти за два часа троллейбусное депо 1 было расчищено, а также выезд из АТП.

"Из магистралей оперативно убирают застрявший транспорт. Лоцманы попали на Приднепровск, вывозят Парус и Коммунар, добираются до Победы (еще немного). Донецкое шоссе как и раньше стоит", - написал председатель профсоюза автомобилистов позже.

Городской председатель Днипра Борис Филатов на своей странице в Facebook отметил, что за сутки выпала двухмесячная норма осадков.