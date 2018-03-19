В Каменском в зале игровых автоматов взорвалась граната

19.03.2018 18:16

В Каменском Днепропетровской области в зале игровых автоматов прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

Полицейские установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний «подрывник», — говорится в сообщении.

Стало известно, что в настоящее время личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания другого злоумышленника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 5 ч. 2 ст. 115, п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Источник: https://donpress.com