Виз больше не надо: для украинцев открыли страну потрясающих небоскребов

19.03.2018 10:12

Украина получила еще один безвизовый режим

Как сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко, накануне была достигнута договоренность с известным арабским государством на берегу Персидского залива.

Украину включил в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту или в электронном виде Кувейт – страна, которая славится своими небоскребами.

«Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, власти Украины сделали туристический подарок одной из стран европейского континента. Петр Порошенко подписал указ о внедрении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.

После введения безвизового режима летом 2017 года количество выезжающих за пределы страны соотечественников в качестве туристов увеличилось до 28 млн человек, в то время как в 2016-м их было – 23 млн.

Источник: Politeka