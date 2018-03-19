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Всплыл: Азаров напрашивается в суд по делу Януковича

19.03.2018 09:52
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Всплыл: Азаров напрашивается в суд по делу Януковича

Экс-премьер-министр Украины, который, после своего предательства, бежал из страны, Николай Азаров неожиданно для всех начал проситься, чтобы его допросили во время судебного заседания по делу о государственной измене горе-президента Виктора Януковича. Как информирует replyua.net, при этом в заявлении Азарова от 17 марта, которое было опубликовано в «Фейсбуке» адвокатом Януковича Виталием Сердюком, говорится, что он предпочитает быть допрошен путем видеоконференции из Москвы.

Кроме того Азаров отмечает, что передал такое свое заявление стороне защиты в субботу, 17 марта во время личной встречи. В заявлении бывший глава правительства Украины подтверждает свою готовность дать показания в суде, и отмечает, что он был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка. В частности, там отмечается: «Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда города Москвы». 

В это же время Николай Азаров заявил, что не имеет возможности прибыть непосредственно в Оболонский райсуд украинской столицы в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, «которое было организовано высшими должностными лицами Украины». Он убеждает, что регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни. Естественно же, также Азаров отказался сообщить суду адрес своего проживания на территории России по факту из соображений безопасности. 



Теги: Донбасс, суд, Николай Азаров, Янукович
 
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