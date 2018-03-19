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Выборы РФ в Крыму: татары проигнорировали Путина, а казаки бросали бюллетени пачками
Цифры по итогам голосования на полуострове были сильно завышены, сказал Смедляев
Жители Крыма в целом проигнорировали незаконные выборы России на полуострове, а явка крымских татар составила не более 10%.
Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев
По его словам, цифры по голосованию сильно завышены из-за фальсификаций.
"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старались, как бы ни запугивали, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму. Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены. Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача явку под цифру", – заявил Смедляев.
Он рассказал, как местные "власти" пытались подкорректировать результаты выборов. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа указал на автобусы с завезенными казаками, которые курсировали между избирательными участками и закидывали в урны бюллетени пачками.
В свою очередь о низкой явке в Крыму заявил и глава Меджлиса крымскотатарского народна, народный депутат Рефат Чубаров. "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".
Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, Крым, выборы президента
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