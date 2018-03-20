Как стать на учет в поликлинике, не имея прописки

20.03.2018 15:34

Как стать на учет в районной поликлинике, если человек фактически проживает в данном районе, но не имеет официальной регистрации, «ФАКТАМ» рассказала киевский врач-невропатолог Алла Федотова:

- В первую очередь, нужно написать заявление на имя главного врача поликлиники. Затем в кассу следует внести благотворительный взнос, сумма которого четко не регламентирована — от 30 гривен и до «сколько не жалко». После этого назначают участкового терапевта, и человек сможет обслуживаться в поликлинике.