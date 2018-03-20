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Как стать на учет в поликлинике, не имея прописки

20.03.2018 15:34
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Как стать на учет в поликлинике, не имея прописки

Как стать на учет в районной поликлинике, если человек фактически проживает в данном районе, но не имеет официальной регистрации, «ФАКТАМ» рассказала киевский врач-невропатолог Алла Федотова:
- В первую очередь, нужно написать заявление на имя главного врача поликлиники. Затем в кассу следует внести благотворительный взнос, сумма которого четко не регламентирована — от 30 гривен и до «сколько не жалко». После этого назначают участкового терапевта, и человек сможет обслуживаться в поликлинике.



Теги: Донбасс, регистрация, поликлиника, прописка
 
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