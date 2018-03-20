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Проверки ВПЛ по месту правомерны — решение Апелляционного суда

20.03.2018 16:51
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Проверки ВПЛ по месту правомерны — решение Апелляционного суда

Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда г.Киева о признании противоправным и отмене постановления правительства о порядке назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания, передает «Интерфакс».
«Постановление Окружного административного суда г.Киева от 14 декабря 2017 отменить и принять по делу новое постановление следующего содержания: исковые требования Богучарской Татьяны Васильевны к Кабинету министров Украины о признании противоправным и отмене постановления №365 от 8 июня 2016 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" оставить без удовлетворения», - говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
В частности, постановлением Окружного админсуда Киева от 14 декабря 2017 года исковые требования по отмене данного постановления были удовлетворены. После чего Кабмин подал апелляцию на данное решение.
В ходе судебного разбирательства коллегия судей Киевского апелляционного админсуда заявила, что считает постановление Кабмина №365 выданным на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины, обоснованно, справедливо, добросовестно, разумно с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливой дискриминации, пропорционально и с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лиц.
Также отмечается, что суд первой инстанции не привел в судебном решении доводов, подтверждающих факт нарушения постановлением прав и охраняемых законом интересов истца.
В связи с чем, апелляционная жалоба Кабмина подлежит удовлетворению, а постановление Окружного админсуда г.Киева – отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.



Теги: Донбасс, суд, ВПЛ, проверки
 
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