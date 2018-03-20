«Россия же помогает «ДНР»: из РФ выдворяют сторонницу боевиков ОРДЛО

20.03.2018 13:28

Боевиков, имеющих украинское гражданство, депортируют из России в Украину и лишают разрешений на право пребывания на территории России, сообщает ДонПресс.

Украинка, поддерживающая боевиков «ДНР» Ирина Воронцова сообщила, что она проживает в России, где имеет вид на жительство и оказывала помощь группировкам боевиков.

Она отмечает: «Никто не обращает внимания на ту проблему, что эти люди в Украине без прав, скорее всего, им там грозит тюремное заключение».

При этом ей запретили въезд на территорию РФ, что стало основанием для аннулирования ранее выданного разрешения на жительство. Теперь ей грозит депортация в Украину за участие в акции, состоявшейся в Петербурге по случаю 100-летия Октябрьской революции. Сама же Воронцова считает, что если ее выгонят в Украину, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Также, сторонники боевиков оспаривают решение МВД и требуют от российских властей предоставить политическое убежище. Она отмечает: «Депортация мне грозит тюремным сроком за поддержку террористической организации. Это, как минимум, тюремный срок от 9 до 15 лет дают… Мой муж воевал на стороне ополчения, но для суда это не является доказательством. Выглядит странно — Россия же помогает ДНР … Если мы — страна агрессор и мы с ними воюем, почему мы туда кого-то отдаем».

При этом она отметила, что «законодательно не определен статус добровольца Донбасса в России».