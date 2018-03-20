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Украинский военный задержан за продажу деталей танков
Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементы динамической защиты танков "Нож", сообщила во вторник пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
Комплекс "Нож" предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.
По данным прокуратуры, в понедельник был задержан контрактник, который снял на территории военной части с нескольких танков Т-64БМ "Булат" элементы динамической защиты.
"Задержанный водитель танковой роты снял и продал… по 11 тысяч гривен (418 долларов) 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения", — говорится в сообщении прокуратуры.
Указанные типы зарядов используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.
Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" с дополнительной квалификацией по статье "похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества".
Теги: Донбасс, продажа, танк, военный
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