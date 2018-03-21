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Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса

21.03.2018 20:57
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Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в последующие 4 года будет работа по установлению мира на Донбассе и возобновлению территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду 21 марта.

«Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией», — заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности. Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, Ангела Меркель, АТО
 
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