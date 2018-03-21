Источник: Крымских татар начали увольнять за неявку на «выборы Путина»

21.03.2018 15:18

В оккупированном Россией Крыму увольняю крымских татар, которые не явились на "выборы Путина". Об этом на своей странице в "Фейсбук" заявил крымский татарин, адвокат, правозащитник Эмиль Курбединов, передает Сегодня.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"! Один был маршрутчиком, другой охранником, третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама – это давно перейденный край здравого смысла!", – написал Курбединов.

Источник: https://from-ua.com