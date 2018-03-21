- Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ16:28
- Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко16:10
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Источник: Крымских татар начали увольнять за неявку на «выборы Путина»15:18
- Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах15:00
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций14:48
- Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины14:32
- Трагедия в школе: пятиклассник умер прямо на уроке, врачи не спасли14:00
- Москаль запретил ношение балаклав на Закарпатье13:42
Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок
Уверенность на сухом и мокром асфальте, надёжность и безопасность езды в летний сезон возможны только при условии вовремя «переобутого» в подходящую резину легкового автомобиля. И именно в выборе покрышек обычно заключается основная загвоздка. Рынок автошин пестрит сотнями предложений от разных производителей. Каждый год появляются более совершенные модели, способные обеспечить лучшие ходовые показатели. Поэтому стоит «держать руку на пульсе» новинок современной шинной промышленности. Рассмотрим, какая летняя резина будет доступна в 2018 году, и чего ожидать от той или иной модели.
Из чего выбирать
Водители всего мира знают, что доверять свою безопасность стоит надёжному производителю. Только продвинутые мировые компании, владеющие инновационными технологиями, современным оборудованием, безграничными возможностями и огромным потенциалом, способны выпустить действительно высококлассные шины.
Неудивительно, что и рейтинг наиболее популярных новинок лета 2018 состоит из известных названий. Однако, как и стоило ожидать, абсолютно идеальных покрышек по-прежнему не изобрели. Каждая из представленных моделей всё же имеет определённые слабые стороны.
Лучшая летняя резина 2018
Итак, ТОП-5. В рейтинг попали:
- Conti Premium Contact 5 от Continental. Среди основных характеристик: акустическая комфортность, стойкость к нагрузкам и ударам, отличная сопротивляемость аквапланированию, быстрое торможение на сухом и мокром асфальте, устойчивость на поворотах. Мягкие и тихие, они обеспечат оптимальный комфорт водителю.
- Nordman SZ от Nokian. Отличное сцепление и устойчивость на любом покрытии, оперативная реакция на торможение и уверенное держание курса – сильные стороны модели. Однако они довольно шумные.
- Blu Eart A AE50 от японской ТМ Yokohama. Лучшее соотношение цены и качества. Скоростные, способные на быстрый старт и оперативное торможение, обеспечивают надёжное сцепление с мокрым и сухим покрытием. Эти летние шины стойкие к износу, эффективно поглощают удары, но довольно шумные при toC.
- Energy XM 2 от французской компании Michelin. Тихие, мягкие и прочные, они отлично противостоят аквапланированию. Однако подходят только для езды по городу, асфальтной дороге. На траве, грунтовке и по грязи «идут» неважно.
- Turanza T001 от Bridgestone. Износостойкие, надёжные на поворотах, способные развивать высокие скорости. Однако шумные, устойчивость к аквапланированию – не сильная их сторона, не подходят для бездорожья.
В любом случае, выбирая «обувку» для авто, следует учитывать не только характеристики шин. Во внимание стоит принимать стиль езды, условия эксплуатации и предполагаемые нагрузки. Только учёт комплексных факторов позволит выбрать оптимально надёжные и прочные шины на лето 2018 года.
Источник: Интернет-магазин Шин Lester.ua
Теги: Донбасс, магазин, шины, автомобиль
- Ангела Меркель сама ходит за покупками - застукали в супермаркете
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Некоторым магазинам Донецка запретят торговать "молочкой"
- Интернет-магазины продуктов в Донецке: от домашней птицы до изысканных сыров
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- «Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах15:00
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций14:48
- Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины14:32
- Трагедия в школе: пятиклассник умер прямо на уроке, врачи не спасли14:00
- «Много раненых, подробности страшные»: Боевики понесли большие потери13:27
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»13:10
- Медицинский бот Марта расскажет про медреформу12:50
- В «ДНР» новые перестановки: Захарченко уволил Яроша11:50
- Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ16:28
- Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко16:10
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Источник: Крымских татар начали увольнять за неявку на «выборы Путина»15:18
- Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах15:00
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций14:48
- Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины14:32
- В Кабуле произошел теракт: погибли не менее 26 человек14:15
- Трагедия в школе: пятиклассник умер прямо на уроке, врачи не спасли14:00
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Донетчина сегодня протестовала
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе