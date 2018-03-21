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Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах

21.03.2018 15:00
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Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах

Жители оккупированного Лутугино Луганской области жалуются на качество продуктов, которыми кормят детей в дошкольных учреждениях и школах «республики».

В социальных сетях местные жители отмечают: «Уважаемые лутугинцы, у кого дети ходят в школу, прошу обращайте внимание на то, чем кормят детей, хотя бы спрашивайте их об этом. Вчера, 15.03.2018 в Роскошнянской школе детей кормили рисовой кашей с большим количеством опарышей! Мало того, в школе питается меньшая часть учеников, к примеру из 20 человек из класса, в столовой кушают 6−7, из-за многочисленных отравлений, начиная с первого сентября, а продукты естественно списываются на полное количество посещающих, зато директору Грищенковой готовят отдельные блюда и носят прямо в кабинет! Что же это происходит, как можно так издеваться над детьми?».

В комментариях к данному посту пользователи отмечают:

«В нашем садике тоже дети пшенную кашу не едят, потому, что она с червяками. Мы из Луганска».

«Куда сан станция смотрит… Детям такое давать, совсем ахринели в лнр»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, школа, питание, каша, ЛНР
 
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