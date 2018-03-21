- Весенний призыв: сколько миллионов потратят, чтобы «осчастливить» украинцев21:28
- Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса20:57
- Медреформа в действии: как подписать декларацию с врачом и что это такое20:40
- Снять неприкосновенность с Савченко могут завтра, ГПУ представит доказательства20:30
- Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт20:15
- Порошенко «обрадовал», назвав реальные сроки вступления Украины в НАТО19:58
- Под Кабмином полиция применила газ против митингующим19:40
- Медреформа в Украине: что врачи обязаны будут делать бесплатно19:05
- Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет18:52
- Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе18:20
Медреформа в Украине: что врачи обязаны будут делать бесплатно
В Украине после введения медреформы роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными
Об этом сообщает Минздрав.
Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
Бесплатная медпомощь будет предоставляться гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
В Минздраве назвали случаи предоставления бесплатной медицинской помощи:
- экстренная медицинская помощь;
- первичная медицинская помощь;
- вторичная (специализированная) медицинская помощь;
- третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь;
- медицинская реабилитация;
- медицинская помощь детям до 16 лет;
- помощь в связи с беременностью и родами.
Отмечается, что стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.
Напомним, уже в апреле жители Украины смогут подписывать декларации с врачами.
Предварительно необходимо найти желаемого семейного врача, терапевта или педиатра, а затем подписать документ, который позволить обслуживаться у него по новым правилам.
Также Министерство здравоохранения готовит украинцам очередное нововведение в рамках медреформы. Так, в мае 2018 года в Украине должна появиться услуга «электронный рецепт». Пилотный запуск услуги пройдет в пяти областях Украины.
Отметим, в рамках медреформы планируют сделать, чтобы в будущем деньги выделялись в индивидуальном порядке — на каждого пациента отдельно. То есть, если к врачу никто не обращается, то и зарабатывать он, соответственно, ничего не будет. Если к нему все же обратится пациент, государство выдаст ему за одного человека в среднем 210 гривен в год. Правда, этот тариф будет зависеть от возраста. По летнего пациента врач получит чуть больше. Сколько именно — в законе не указано.
Кроме того, уже сейчас в Украине отменили талоны для похода к врачу. Так, в МОЗ отменили еще некоторые устаревшие формы первичной учетной документации.
«Сегодня вступил в силу приказ Минздрава № 157, отменяющий необходимость заполнения целого ряда морально устаревших форм», — заявила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, реформа, медицина
- Результат медреформы: в Украине больных оказалось больше, чем здоровых
- Донецкая область готова к внедрению госпитальных округов, но нет законодательной базы
- Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Евросоюз готов помочь Украине материально
- Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет18:52
- Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе18:20
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах15:00
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций14:48
- Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины14:32
- Трагедия в школе: пятиклассник умер прямо на уроке, врачи не спасли14:00
- «Много раненых, подробности страшные»: Боевики понесли большие потери13:27
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»13:10
- Ученые предупредили о новом опасном катаклизме21:55
- У Кайли Миноуг случился нервный срыв21:37
- Весенний призыв: сколько миллионов потратят, чтобы «осчастливить» украинцев21:28
- Китайская военная техника зашла на территорию России. ВИДЕО21:15
- Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса20:57
- Медреформа в действии: как подписать декларацию с врачом и что это такое20:40
- Снять неприкосновенность с Савченко могут завтра, ГПУ представит доказательства20:30
- Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт20:15
- Порошенко «обрадовал», назвав реальные сроки вступления Украины в НАТО19:58
- Под Кабмином полиция применила газ против митингующим19:40
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака
- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?