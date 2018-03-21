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Под Кабмином полиция применила газ против митингующим
21.03.2018 19:40
Сегодня возле Кабинета министров Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.
Отмечается, что столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. При этом активисты пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка и полиции пришлось применить против самых активных газом.
По словам правоохранителей было задержано 7 человек. По предварительной информации, они являются жителями Белой Церкви.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, протест, митинг, Кабмин
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