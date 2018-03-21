Под Кабмином полиция применила газ против митингующим

21.03.2018 19:40

Сегодня возле Кабинета министров Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Отмечается, что столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. При этом активисты пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка и полиции пришлось применить против самых активных газом.

По словам правоохранителей было задержано 7 человек. По предварительной информации, они являются жителями Белой Церкви.

Источник: https://donpress.com