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Под Кабмином полиция применила газ против митингующим

21.03.2018 19:40
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Под Кабмином полиция применила газ против митингующим

Сегодня возле Кабинета министров Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Отмечается, что столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. При этом активисты пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка и полиции пришлось применить против самых активных газом.

По словам правоохранителей было задержано 7 человек. По предварительной информации, они являются жителями Белой Церкви.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, протест, митинг, Кабмин
 
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