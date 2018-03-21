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Российский комик Семен Слепаков попал в базу «Миротворца»
21.03.2018 12:38
Известный российский комик Семен Слепаков попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за выступления в Крыму.
На сайте сказано: «Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма».
Также, на сайте уточняется, что Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта 2018 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Семен Слепаков, сайт "Миротворец"
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