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Российский комик Семен Слепаков попал в базу «Миротворца»

21.03.2018 12:38
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Российский комик Семен Слепаков попал в базу «Миротворца»

Известный российский комик Семен Слепаков попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за выступления в Крыму.

На сайте сказано: «Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма».

Также, на сайте уточняется, что Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта 2018 года.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Семен Слепаков, сайт "Миротворец"
 
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