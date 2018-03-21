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Снять неприкосновенность с Савченко могут завтра, ГПУ представит доказательства
Опубликован текст представления на нардепа, в котором говорится, как она готовила теракт в Раде
Снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко, привлечь ее к уголовной ответственности и арестовать могут уже завтра, 22 марта. Представление Генпрокуратуры обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В документе говорится – Савченко готовила теракты в Верховной Раде с использованием минометов и гранат. Депутат собиралась дождаться, когда в парламент придут и президент, и премьер, чтобы уничтожить руководителей всех ветвей власти. Также, по данным следствия, нардеп имеет личные отношения с руководителем так называемой "ДНР" Александром Захарченко и в прошлом году не раз с ним встречалась.
"Во время пребывания президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в правительственном квартале Киева ... Одновременно с этим с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", – говорится в тексте представления ГПУ.
Представление Генпрокуратуры – еще на рассмотрении профильного комитета. Рассмотреть его должны до завтрашнего начала работы Верховной Рады. Генпрокурор должен предоставить доказательства того, что она действительно готовила масштабные теракты в центре Киева и покушения на первых лиц государства.
Сегодня же рассмотрели два законопроекта. Первый – о присоединении Украины к Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве в области международного усыновления. Это позволит украинским представителям контролировать, как живет ребенок у приемных родителей за рубежом. Законопроект вызвал оживленную дискуссию, но проголосовать за него так и не удалось.
В свою очередь лидер "радикалов" встал на защиту Черниговского профессионального лицея, который, по его словам, хотят закрыть местные власти. Олег Ляшко потребовал, чтобы такие заведения в Украине были сохранены.
"Черниговский лицей быта №13, где учатся сотни девушек и парней, местные власти закрывают потому, что им нужно это помещение. И такая ситуация с учреждениями профтехобразования сложилась по всей Украине. Экономический рост делается рабочими руками механизаторов, каменщиков, столяров, металлургов, шахтеров, строителей. И когда высококвалифицированные рабочие кадры покидают страну из-за низких зарплат и отсутствия условий для жизни, Украина обречена на бедность. Требуем восстановить государственное финансирование профтехобразования", – заявил политик.
Еще один законопроект, который рассматривали депутаты, – об усилении социальной защиты внутренне перемещенных лиц. В нем говорится о ежемесячном пособии и компенсации ущерба за имущество, поврежденное из-за войны на Донбассе. Для этого законопроекта голосов тоже не хватило. И заместитель председателя Верховной Рады пообещала: в ближайшее время для обсуждения подобных законопроектов выделят время.
Напомним, Рада утвердила повестку дня сессии, на которой депутаты, среди прочего, возьмутся за отмену неприкосновенности. В принятом плане работы парламента на ближайшие месяцы содержатся 2900 законопроектов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Надежда Савченко
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