Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт

21.03.2018 20:15

Специалисты Института аграрной экономики подсчитали стоимость продуктов, необходимых для пасхальной корзины. В этом году украинцы вынуждены будут потратить на 35 процентов больше, чем в прошлом году, передает Новое время.



Директор института НААН Юрий Лупенко заявил, что в этом году примерная стоимость стоимость корзины составит более 500 гривен.



«Традиционные пасхальные продукты обойдутся украинцам на 120 гривен дороже. В их число входят яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, хрен, мягкий и твердый сыр», — подчеркнул Лупенко.



Он также добавил, что в прошлом году, такой набор продуктов стоил 377 гривен. В этом же году, цена должна возрасти на 34,2 процента.



Подорожание отразится на цене и основного праздничного блюда — пасхи. Один килограмм выпечки составит около 80 гривен.



В Институте аграрной экономике отмечают, что подорожание вызвано повышением цены на молоко, масла, изюма и яиц, а также повышением цен на электроэнергию.



«В этом году самыми дорогими продуктами, будет мясо. Например, стоимость буженины возросла на 38 процентов, домашней колбасы на 42 процента», — добавил Лупенко.



Он также рассказал, что наиболее дешевыми продуктами в этом году будут яйца (стоимость 10 штук — 27 гривен) и хрен (12 гривен).



«В этом году Пасха проходит довольно рано. Это и обуславливает подорожание продуктов», — резюмировал Лупенко.

Источник: http://zi.dn.ua